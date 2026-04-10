Comerciantes del Mutualista se declaran en emergencia y advierten con protestas

El conflicto en torno al mercado Mutualista se intensifica luego de que comerciantes y dirigentes del sector rechazaran la supuesta instrucción de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para entregar el catastro y el plano de uso de suelo del predio a la familia Crapuzzi.

En contacto con la Red Uno, el dirigente de la Asociación 23 de Septiembre, Felipe Barra, señaló que los comerciantes se declararon en emergencia tras conocer la resolución municipal que, según afirma, avalaría dicha entrega.

“Hoy día, ayer nos hemos percatado que el alcalde Jhonny Fernández instruyó para entregar el catastro y el plano de uso de suelo… nosotros aquí estamos presentes, estamos movilizados”, manifestó.

Barra sostuvo que los comerciantes, que aseguran llevar cerca de 30 años en el lugar, consideran que existe un intento de despojo de sus fuentes de trabajo. Además, indicó que han presentado acciones legales, entre ellas un interdicto de retener la posesión y una acción popular contra autoridades municipales y judiciales involucradas en el caso.

Asimismo, cuestionó el supuesto derecho propietario de la familia Crapuzzi y denunció la intención de cobrar elevados montos por metro cuadrado a los comerciantes.

“No puede ser, nosotros no lo vamos a permitir ni un peso ni un dólar vamos a pagar al supuesto dueño”, afirmó.

El dirigente también aseguró que alrededor de 5.500 comerciantes se verían afectados por la situación y advirtió que las medidas de presión continuarán, incluyendo movilizaciones y posibles protestas más radicales.

“Vamos a defender hasta las últimas consecuencias, incluso vamos a salir con marcha… esto va a ser constante”, señaló.

Los comerciantes anunciaron que continuarán en estado de emergencia y no descartan nuevas medidas en los próximos días mientras esperan una respuesta de las autoridades municipales.

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