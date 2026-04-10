Otto Ritter se reúne con distritos para presentar su plan de gestión

La carrera por la Gobernación de Santa Cruz entra en su etapa más crítica con el despliegue de los candidatos en los puntos estratégicos de la ciudad. En la intersección de la Avenida Santos Dumont y tercer anillo, Otto Ritter encabezó un masivo encuentro con representantes de los 15 distritos, acompañado por asambleístas electos y su binomio a la vicegobernación.

Durante el acto, Ritter enfatizó la importancia de confrontar planes de trabajo para que la ciudadanía vote con plena consciencia de los perfiles en disputa.

El candidato afirmó: “El debate va a estar muy importante porque quienes pretenden llegar a la Gobernación, deben hacer conocer a la población sus propuestas, lo que piensan, qué han hecho por Santa Cruz”.

La propuesta económica del candidato destaca por la búsqueda de financiamiento externo mediante un modelo de concesiones que promete dinamizar la infraestructura local.

"Hemos estado en Estados Unidos y hemos conseguido una carta de intenciones para invertir 3 mil millones de dólares en Santa Cruz", reveló Ritter ante sus seguidores entusiasmados.

Finalmente, el aspirante proyectó una visión de largo plazo centrada en el desarrollo humano y la salud social a través del fomento al deporte de alto rendimiento. Para lograrlo, Ritter aseguró: “En 20 años máximo vamos a tener medallas olímpicas en Santa Cruz, porque vamos a crear el impuesto al vicio”, sellando así su compromiso con el futuro regional.

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