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Peleas entre pandillas alarman a vecinos en el Plan 3000

Vecinos de la zona La Campana denuncian constantes enfrentamientos entre miembros de pandillas y exigen mayor presencia policial.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/04/2026 9:23

Vecinos viven con miedo por constantes peleas de pandillas
Santa Cruz, Bolivia

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Nuevos hechos de inseguridad vuelven a encender alarma en el Plan 3000, en Santa Cruz. La noche del miércoles se registraron violentos enfrentamientos entre grupos de jóvenes en la zona de La Campana, generando temor entre los vecinos que denuncian una situación recurrente.

Según los testimonios, estos grupos se enfrentaron utilizando petardos, palos e incluso machetes, desatando escenas de violencia en plena vía pública. Las imágenes captadas por los residentes evidencian la magnitud de los disturbios, que se repiten con frecuencia en el sector.

Los habitantes aseguran que la situación se ha vuelto insostenible. Afirman que, a partir de ciertas horas de la noche, prefieren no salir de sus viviendas por miedo a quedar en medio de los enfrentamientos.

“Ya no se puede vivir tranquilo, ellos se adueñan de las calles y de las plazuelas”, relató uno de los vecinos afectados.

Asimismo, denuncian la presencia constante de estos grupos irregulares que, lejos de dispersarse, continúan generando zozobra en la zona. Ante este panorama, exigen a las autoridades reforzar los patrullajes y garantizar la seguridad en el barrio.

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