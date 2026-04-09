“No nos ayudaron, nos robaron”: comerciantes relatan el drama tras incendio en la Av. Brasil

Entre la tristeza, la impotencia y el desconcierto, comerciantes afectados por el incendio registrado en un centro comercial de la avenida Brasil comenzaron a retornar al lugar para evaluar los daños y, sobre todo, expresar el duro momento que atraviesan.

“Muchos años de trabajo… no tengo palabras”, dijo uno de los vendedores, visiblemente afectado al observar lo que quedó de su puesto. Como él, varios comerciantes llegaron con la esperanza de rescatar algo, aunque la mayoría coincide en que las pérdidas son totales.

La mercadería, principalmente mochilas, carteras y material escolar, fue consumida casi en su totalidad por el fuego. “Se ha quemado bastante, todo prácticamente”, relató otro afectado, quien calificó el daño como una “pérdida millonaria”.

Sin embargo, el dolor no solo radica en el incendio. Varios testimonios apuntan a que, en medio de la emergencia, algunas personas aprovecharon la situación para sustraer productos.

“No nos ayudaron, nos robaron… del árbol caído hicieron leña”, agregó el comerciante.

Pese a la magnitud de lo ocurrido, los afectados coinciden en que no queda más opción que empezar de nuevo. “Estamos pasando momentos difíciles, pero hay que seguir adelante”, expresó uno de ellos con resignación.

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