Sarahni Paniagua impacta con “Envolver” en versión rock y suma elogios del jurado

Otra de las presentaciones esperadas en la gala de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue la de Sarahni Paniagua, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda, quien subió al escenario con una propuesta distinta y llena de energía.

En esta ocasión, Sarahni interpretó el éxito “Envolver” de Anitta, pero con una adaptación en estilo pop punk y rock, apostando por una versión más intensa y con identidad propia.

Durante la ronda de evaluaciones, Tito Larenti destacó el trabajo del equipo, calificándolos como “inteligentes” por la estrategia planteada para conectar con el público. Además, resaltó la importancia de creer en la propuesta artística para lograr impacto en escena.

Por su parte, Marco Veizaga valoró la producción general de la presentación, aunque señaló que faltó un momento de mayor explosión en la interpretación. También destacó el timbre de voz de Sarahni, recomendando trabajar en aspectos técnicos como la respiración para mejorar su desempeño en futuras presentaciones.

Alenir Echeverría felicitó al equipo, indicando que el estilo elegido permitió mostrar una nueva faceta de la participante. Asimismo, subrayó la necesidad de preparación tanto física como emocional para sostener el nivel en el escenario, destacando que la artista continúa en crecimiento.

Finalmente, Diego Ríos observó algunos detalles en la ejecución, especialmente en los bajos, pero reconoció el compromiso del equipo por presentar una propuesta diferente. Además, valoró la voz de Sarahni y el enfoque de innovación en su performance.

Tras la evaluación, el puntaje promedio de la participante fue de 5.7.

En su despedida, Sarahni agradeció a los jueces y expresó la satisfacción que siente al presentarse en el escenario, destacando la emoción de poder conectar con el público y dejar huella con su interpretación.

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