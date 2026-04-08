Gobierno refuerza red de laboratorios con nueva tecnología médica

El Gobierno realizó este miércoles la entrega de equipos de laboratorio en Santa Cruz, con el objetivo de ampliar la cobertura de diagnóstico, optimizar la calidad de atención y fortalecer la red nacional de salud con tecnología en beneficio de la población.

Durante el acto, el presidente Rodrigo Paz destacó que la dotación incluye analizadores de electrolitos, microscopios, contadores hematológicos, centrífugas y equipos de química sanguínea, entre otros, que permitirán potenciar la capacidad de diagnóstico en distintos establecimientos de salud.

“Todo este equipamiento es para generar diagnóstico. Son 3,9 millones de dólares de un esfuerzo nacional. Son más de 1.100 equipos que se están entregando en todo el país. La salud es una necesidad para que Bolivia tenga la oportunidad de crecer sana y contar con recursos humanos saludables”, afirmó.

Según el Gobierno, esta entrega forma parte del fortalecimiento del sistema nacional de salud, con miras a mejorar la detección oportuna de enfermedades y la atención médica en diferentes regiones.

La entrega de estos equipos reforzará el servicio de diagnóstico médicos en establecimientos médicos de primer y segundo nivel de Santa Cruz.

Autoridades en salud destacaron que estos equipos permitirán que los pacientes cuenten con resultados de laboratorios más rápidos, oportunos y confiables.

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