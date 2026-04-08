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Blooming ya sabe lo que es vencer a un gigante argentino: la noche que hizo vibrar el Tahuichi

En la Libertadores 2000, la academia cruceña derrotó a Boca Juniors con un gol inolvidable de “Tucho” Antelo.

Martin Suarez Vargas

08/04/2026 12:29

Jugadores de Blooming y Boca disputando el balón. Foto: Historiasdeboca.com.
Santa Cruz, Bolivia

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El Club Blooming guarda en su historia una noche imborrable ante un gigante del continente. En la Copa Libertadores 2000, el equipo celeste logró imponerse por 1-0 a Boca Juniors en el estadio Ramón Aguilera Costas, en un resultado que sorprendió a toda Sudamérica.

El único gol del compromiso llegó gracias a Víctor Hugo Antelo, quien con su olfato goleador marcó la diferencia y desató la euforia de la hinchada cruceña. Aquella victoria no solo significó tres puntos, sino también un golpe de autoridad frente a uno de los clubes más poderosos de Argentina.

Ambos equipos compartían grupo en esa edición del torneo, pero sus caminos fueron muy distintos. Mientras Blooming no logró avanzar a la siguiente fase, Boca Juniors terminó consagrándose campeón de la Libertadores, reafirmando su jerarquía a nivel internacional.

A pesar de ello, el triunfo de Blooming quedó como una hazaña histórica, recordando que el equipo boliviano ya supo plantarse y vencer a un gigante del continente en el máximo escenario sudamericano.

Aquella noche dorada vuelve al recuerdo bluminista por el duelo que sostendrán hoy ante otro gigante como River Plate, y la ilusión de repetir la hazaña lograda en la jornada del 2000. El duelo entre la academia y el conjunto millonario comenzará a las 20:30 de este miércoles por la Copa Sudamericana.

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