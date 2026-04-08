Blooming ya sabe lo que es vencer a un gigante argentino: la noche que hizo vibrar el Tahuichi

El Club Blooming guarda en su historia una noche imborrable ante un gigante del continente. En la Copa Libertadores 2000, el equipo celeste logró imponerse por 1-0 a Boca Juniors en el estadio Ramón Aguilera Costas, en un resultado que sorprendió a toda Sudamérica.

El único gol del compromiso llegó gracias a Víctor Hugo Antelo, quien con su olfato goleador marcó la diferencia y desató la euforia de la hinchada cruceña. Aquella victoria no solo significó tres puntos, sino también un golpe de autoridad frente a uno de los clubes más poderosos de Argentina.

Ambos equipos compartían grupo en esa edición del torneo, pero sus caminos fueron muy distintos. Mientras Blooming no logró avanzar a la siguiente fase, Boca Juniors terminó consagrándose campeón de la Libertadores, reafirmando su jerarquía a nivel internacional.

A pesar de ello, el triunfo de Blooming quedó como una hazaña histórica, recordando que el equipo boliviano ya supo plantarse y vencer a un gigante del continente en el máximo escenario sudamericano.

Aquella noche dorada vuelve al recuerdo bluminista por el duelo que sostendrán hoy ante otro gigante como River Plate, y la ilusión de repetir la hazaña lograda en la jornada del 2000. El duelo entre la academia y el conjunto millonario comenzará a las 20:30 de este miércoles por la Copa Sudamericana.

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