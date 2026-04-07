Día Mundial de la Salud: Bolivia busca mejorar su sistema sanitario

En el marco del Día Mundial de la Salud, autoridades nacionales reconocieron las debilidades del sistema sanitario y anunciaron medidas orientadas a mejorar la atención médica en el país.

La fecha recuerda la creación de la Organización Mundial de la Salud hace 78 años y busca promover el acceso universal a la salud como un derecho fundamental.

Durante la jornada, autoridades destacaron la necesidad de fortalecer la prevención y garantizar servicios médicos accesibles para toda la población, especialmente para los sectores más vulnerables.

“La salud es un derecho humano universal que debe permitir reducir brechas, sobre todo en quienes más lo necesitan”, señalaron.

Asimismo, se informó que se trabaja en una reforma estructural del sistema sanitario, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y corregir fallas administrativas detectadas en hospitales del país.

“Hemos encontrado un sistema sumamente caótico, con problemas en la asignación de ítems y procesos desordenados”, admitió la ministra de Salud, Marcela Flores.

Entre las acciones anunciadas, se encuentra la implementación de un plan de emergencia que incluye el abastecimiento de medicamentos, especialmente en áreas críticas como terapia intensiva, tratamientos oncológicos y diálisis renal.

Además, se anticipó un seguimiento riguroso a los procesos administrativos para garantizar la atención oportuna a la población.

Otro de los ejes planteados es la lucha contra la corrupción dentro del sistema sanitario, así como la implementación de criterios de meritocracia para la contratación de personal médico.

Sin embargo, la realidad en hospitales de La Paz refleja aún múltiples limitaciones. En el Hospital de Clínicas, el área de emergencias continúa saturada, obligando a pacientes a esperar por atención y adquirir medicamentos por cuenta propia.

“Algunos medicamentos nos dan, pero lo demás hay que comprar afuera”, manifestó un paciente.

Una situación similar se registra en el Hospital de la Mujer, donde la alta demanda y la falta de insumos dificultan la atención oportuna.

“Falta material e indumentaria, y la atención es lenta”, reclamó otra usuaria.

En este contexto, el Día Mundial de la Salud se convierte en una jornada de reflexión sobre la necesidad urgente de garantizar un sistema sanitario eficiente, digno y accesible para toda la población.

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