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Internacional

Trump afirma que EE.UU. ayudará a gestionar el paso en Ormuz tras la tregua con Irán

El anuncio llega tras la tregua temporal con Irán. Persisten dudas sobre quién controlará el tránsito en el estrecho durante las próximas dos semanas.

EFE

08/04/2026 6:14

Trump promete apoyo de EE.UU. para aliviar tráfico en Ormuz. Foto archivo/EFE

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno intervendrá para aliviar el tráfico acumulado en el estrecho de Ormuz, tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas con Irán.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que habrá “muchas acciones positivas” y anticipó beneficios económicos, aunque no precisó medidas concretas sobre cómo operará Washington en esa vía estratégica.

Trump calificó la jornada como “un gran día para la paz mundial” y afirmó que Estados Unidos “se quedará por ahí” para garantizar que la situación evolucione sin incidentes.

Incertidumbre sobre el control del paso

Desde Teherán, las autoridades indicaron que durante el periodo de tregua habrá “paso seguro” en Ormuz, pero bajo coordinación con el Ejército iraní, lo que introduce diferencias sobre el control efectivo del tránsito.

Mientras Washington sostiene que el estrecho se encuentra completamente abierto, Irán plantea que cualquier circulación deberá contar con su supervisión.

Impacto económico inmediato

El anuncio del cese temporal de hostilidades y el inicio de negociaciones —previstas para el 10 de abril en Islamabad— tuvo efectos inmediatos en los mercados.

Las bolsas asiáticas registraron subidas relevantes, mientras que el precio del petróleo cayó por debajo de los 100 dólares por barril, en reacción a una posible estabilización del suministro energético.

Trump también afirmó que Irán podría iniciar un proceso de reconstrucción y proyectó una nueva etapa para la región, a la que describió como una posible “edad dorada de Oriente Medio”.

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