Jorge Silva advierte contradicciones en informe sobre red de desinformación y pide responsabilidad al diputado Reyes

El exviceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señaló que el informe que denuncia una supuesta red de desinformación extranjera presenta contradicciones y falta de sustento, por lo que pidió responsabilidad al diputado Alejandro Reyes en el manejo del tema.

Cuestiona informe

Silva afirmó que, tras revisar el documento, encontró inconsistencias en sus conclusiones, incluso en aspectos donde se reconoce que no hubo impacto real en la política del país.

“Hay una serie de contradicciones que uno encuentra en ese informe”, indicó.

Niega injerencia extranjera

La exautoridad aseguró que durante su gestión nunca tuvo conocimiento de participación de actores extranjeros en decisiones políticas del Gobierno.

“En ninguna reunión hemos conocido la presencia de especialistas extranjeros influyendo en la gestión”, sostuvo.

Pide investigación con pruebas

En ese contexto, Silva consideró que las declaraciones del diputado Reyes deben ser respaldadas con pruebas concretas.

“Es importante que realice la investigación y dé a conocer los resultados (…) no solo con declaraciones, sino con documentos”, afirmó.

Asimismo, señaló que se trata de acusaciones graves que deben ser sustentadas con evidencia, como contratos o vínculos formales.

Llamado a la responsabilidad

Silva enfatizó que las autoridades deben actuar con responsabilidad ante la población, evitando generar narrativas sin sustento.

“Se manejan conceptos y declaraciones que no corresponden, sin pruebas”, cuestionó.

Contexto político

El exviceministro advirtió que este tipo de denuncias podría responder a intereses políticos y a intentos de generar confrontación.

En ese marco, reiteró que la investigación anunciada por el diputado Reyes debe ser clara, transparente y sustentada, para evitar desinformación y brindar certezas a la población.

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