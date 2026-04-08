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Política

Alarcón cuestiona falta de claridad sobre origen de la gasolina desestabilizada

El diputado advierte contradicciones en las versiones oficiales y exige identificar con precisión la causa del problema.

Red Uno de Bolivia

07/04/2026 23:38

Foto: Carlos Alarcón, diputado (APG)
La Paz

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El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, puso énfasis en la falta de claridad sobre el origen de la gasolina desestabilizada, señalando que hasta el momento el Gobierno no ha dado una explicación concreta sobre lo ocurrido.

“No se sabe qué pasó”

Alarcón afirmó que, pese a los anuncios y versiones difundidas, no existe certeza sobre cómo se contaminó el combustible ni en qué etapa ocurrió el problema.

“Hoy no sabemos cuál es el origen del problema (…) se han dado muchas versiones y ninguna ha sido confirmada”, sostuvo.

Versiones contradictorias

El legislador cuestionó que se haya hablado de distintas hipótesis, desde sabotaje internacional hasta manipulación de cisternas, sin pruebas concluyentes.

“Al haber tantas versiones, todas han perdido credibilidad”, indicó.

Falta de control

Más allá del origen, Alarcón remarcó que el problema también evidencia fallas en el control de calidad, ya que el combustible desestabilizado llegó a los surtidores.

“Si se hubiera controlado correctamente, ese combustible no se distribuía”, afirmó.

Exige respuestas claras

El diputado pidió que el Gobierno y YPFB brinden información precisa sobre:

  • ¿Dónde se originó la contaminación?

  • ¿Qué tipo de combustible fue adquirido?

  • ¿Qué controles se realizaron?

  • ¿Quiénes son los responsables?

Además, cuestionó la falta de una explicación oficial contundente por parte de las autoridades.

Investigaciones en curso

Alarcón recordó que existen comisiones en Diputados y el Senado que investigan el caso y que deberán establecer el origen del problema y las responsabilidades.

Estas instancias tendrán la tarea de presentar un informe que permita esclarecer lo ocurrido.

Incertidumbre

El legislador advirtió que la falta de claridad mantiene la incertidumbre en la población y en sectores afectados, como el transporte.

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