“Es un criminal bastante peligroso”: Miguel Cruz revela el perfil de 'Mapaya', capturado en Bolivia

El operativo policial ejecutado en la zona de Paurito, en el Plan 3000, culminó con la captura de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias 'Mapaya'. Este individuo es señalado como el cabecilla de 'Los Espartanos', una organización criminal que ha sembrado el terror en la región colombiana de Buenaventura.

Miguel Cruz, periodista colombiano, fue tajante al describir la magnitud de esta estructura delictiva bajo el mando de Campaz.

“Es un criminal bastante peligroso”, afirmó Cruz, destacando que el sujeto tiene a su cargo a más de 400 personas dedicadas a actividades ilícitas de alto impacto.

Un historial de sangre y fronteras invisibles

La trayectoria de 'Mapaya' comenzó en 2002 como sicario en la banda 'La Empresa' antes de consolidar el poder de Los Espartanos. Cruz explica que este líder controla las llamadas ‘fronteras invisibles’, donde “si alguien decide evadir eso, puede pagar hasta con la vida”.

El periodista detalla que la extorsión es el motor financiero de la banda, exigiendo pagos mensuales de hasta 500 millones de pesos colombianos a grandes empresarios. Incluso los pequeños comerciantes son víctimas de este sistema, viéndose obligados a entregar cuotas de 5 millones de pesos para poder operar.

Nexos internacionales y fuga de la justicia

Aunque su base está en Buenaventura, Cruz advierte que “el alcance internacional es bastante grande” debido a sus alianzas con bandas de otros países. 'Mapaya' ofrecía logística y transporte marítimo a organizaciones extranjeras, cobrando por el uso de rutas estratégicas para el tráfico de mercancías ilícitas.

Desde su escape de Colombia en 2021 tras evadir una medida de prisión domiciliaria, el cabecilla operó desde México y Estados Unidos bajo una circular roja de Interpol. Durante este tiempo, logró articular sus movimientos delictivos desde el exterior hasta ser finalmente cercado por las fuerzas de seguridad en territorio boliviano.

Un golpe a la estructura y el futuro judicial

El periodista señala que la caída de un líder de este rango siempre provoca una reestructuración interna y un trabajo urgente de identificación de sucesores.

“No es una banda de crímenes menores”, enfatizó Cruz, recordando que la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas por su alta capacidad de intimidación.

Actualmente, el Ministerio Público boliviano ha presentado cargos por organización criminal, portación ilegal de armas y tentativa de homicidio contra los detenidos. Se espera que la coordinación bilateral entre los gobiernos de Bolivia y Colombia defina pronto el destino judicial de este perseguido cabecilla internacional.

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