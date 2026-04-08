Interpretación de Alejandra divide opiniones y obtiene el puntaje más bajo de la noche

La participante interpretó una versión en fusión bolero del tema “En la intimidad” y recibió diversas observaciones del jurado, que coincidió en la necesidad de mejorar técnica, conexión e identidad vocal.
07/04/2026 22:25
Escuchar esta nota
La jornada en La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó con la presentación de Alejandra Aragón, quien interpretó una versión en fusión bolero del tema “En la intimidad” de Emilia Mernes.
Su presentación llamó la atención por su propuesta, aunque generó opiniones divididas entre los jueces respecto a la interpretación vocal y la ejecución en el escenario.
Evaluación del jurado
Puntaje y resultados
Alejandra Aragón obtuvo un promedio de 3.3 puntos, el más bajo de la noche, reflejando las observaciones del jurado sobre su desempeño.
Proyección y aprendizaje
Pese a las críticas, los jueces alentaron a la participante a tomar en cuenta las recomendaciones técnicas y artísticas, con el objetivo de fortalecer su propuesta en próximas presentaciones.
La competencia continúa, donde cada presentación se vuelve una oportunidad clave para evolucionar, ajustar detalles y mantenerse en carrera dentro del programa.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55