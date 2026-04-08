Interpretación de Alejandra divide opiniones y obtiene el puntaje más bajo de la noche

La jornada en La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó con la presentación de Alejandra Aragón, quien interpretó una versión en fusión bolero del tema “En la intimidad” de Emilia Mernes.

Su presentación llamó la atención por su propuesta, aunque generó opiniones divididas entre los jueces respecto a la interpretación vocal y la ejecución en el escenario.

Evaluación del jurado

Alenir Echeverría señaló que la voz de la participante no reflejó naturalidad ni autenticidad, indicando aspectos técnicos por mejorar como la respiración, afinación y búsqueda de su identidad vocal.

señaló que la voz de la participante no reflejó naturalidad ni autenticidad, indicando aspectos técnicos por mejorar como la respiración, afinación y búsqueda de su identidad vocal. Tito Larenti consideró que, pese a una buena idea de base, la ejecución no logró transmitir el impacto esperado, recomendando mayor apoyo en la construcción de la interpretación.

consideró que, pese a una buena idea de base, la ejecución no logró transmitir el impacto esperado, recomendando mayor apoyo en la construcción de la interpretación. Marco Veizaga destacó que aún no se logra proyectar claramente el color de la voz, además de dificultades en la dicción y comprensión de parte de la interpretación.

destacó que aún no se logra proyectar claramente el color de la voz, además de dificultades en la dicción y comprensión de parte de la interpretación. Diego Ríos expresó que, aunque le agrada el estilo de la participante, requiere mayor guía para potenciar su interpretación; además, consideró que no fue su mejor presentación.

Puntaje y resultados

Alejandra Aragón obtuvo un promedio de 3.3 puntos, el más bajo de la noche, reflejando las observaciones del jurado sobre su desempeño.

Proyección y aprendizaje

Pese a las críticas, los jueces alentaron a la participante a tomar en cuenta las recomendaciones técnicas y artísticas, con el objetivo de fortalecer su propuesta en próximas presentaciones.

La competencia continúa, donde cada presentación se vuelve una oportunidad clave para evolucionar, ajustar detalles y mantenerse en carrera dentro del programa.

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