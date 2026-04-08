Solo 5 de 300 celulares recuperados en el "Barrio Chino" fueron devueltos: La Felcc pide a las víctimas acudir por sus equipos

De los 300 equipos celulares secuestrados recientemente en el sector denominado "Barrio Chino" de la ciudad de Cochabamba, solo cinco fueron restituidos a sus legítimos dueños hasta la fecha.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que la gran mayoría de los dispositivos permanecen bajo custodia policial a la espera de ser identificados. "Hasta el momento solamente cinco se han procedido a su devolución de los propietarios que han reconocido y han acreditado su propiedad", detalló la autoridad.

¿Cómo recuperar un equipo robado?

Para agilizar el proceso, la Felcc ha pegado en sus instalaciones listas impresas con las marcas y modelos de los teléfonos recuperados. Las autoridades instan a la población que haya sido víctima de robo a aproximarse a sus dependencias para verificar si su equipo se encuentra entre los secuestrados.

Para realizar el trámite de devolución, los interesados deben presentar:

Número de IMEI del dispositivo.

Documentación de respaldo (facturas, contratos de servicio o la caja original del equipo).

Cualquier otro elemento que acredite la propiedad legal.

Un llamado a la ciudadanía

"Se comunica a la población en general que se apersonen por estas dependencias para que puedan verificar. Se proceda a la restitución de dichos equipos, toda vez que aún permanecen a la espera de que cualquier interesado que haya sido víctima de robo se apersone para que hagamos el trámite correspondiente", agregó Vera.

La policía recordó que la recuperación de estos equipos es vital no solo para reparar el daño a las víctimas, sino también para desmantelar la cadena de comercialización de objetos robados en zonas críticas de la ciudad.

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