El Alto: Capturan y golpean a ladrón de celulares en la Ceja

Un hombre fue capturado por transeuntes la Policía cuando intentó robar tres celulares del interior de un minibús, cuando se hizo pasar por pasajero por la zona de Río Seco hacia la Ceja.

Según testigos, los robos son constantes en el lugar; los ladrones jalan los dispositivos celulares cuando la gente se encuentra distraída observando las pantallas y se encontrarían organizados para despistar a sus víctimas.

“Desde Rio Seco se trasladó en el minibús y, como siempre andan distraídos con celulares, al bajar de canto había robado los tres celulares. El chofer frenó y el delincuente se escapó; eso es lo que he visto”, mencionó una testigo.

El sujeto, al momento de ser trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mintió sobre su nombre porque este tendría un amplio prontuario por robo de celulares.

