El chofer del hombre ejecutado en Cochabamba rompió el silencio y esto fue lo que dijo

En medio de un lote baldío que apenas terminaba de ser amurallado, el silencio de la zona sur de la ciudad de Cochabamba se rompió con dos detonaciones secas. El principal testigo del crimen, el chofer de Luis R. M. (30), rompió el silencio ante la policía y ofreció un relato pormenorizado de los últimos minutos de vida del propietario.

El encuentro fatal: discusión y emboscada

Según la declaración testifical brindada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la jornada transcurría con normalidad mientras el conductor ayudaba a su empleador en tareas de mantenimiento del terreno. Sin embargo, la tensión comenzó con un reclamo vecinal.

"Una vecina se aproxima al lugar y toma contacto con el ahora fallecido, le reclama sobre las dimensiones del terreno y le hace notar que este habría invadido partes de su propiedad", detalló el coronel Rolando Vera, director de la Felcc.

Lo que parecía una disputa rutinaria de linderos dio un giro mortal en segundos. El chofer relató que, inmediatamente después de este contacto, dos hombres aparecieron de forma repentina en el predio. Los sujetos ingresaron al lote y, sin mediar palabra, dispararon dos veces contra la cabeza de Luis R. M.

Evidencias en la camioneta secuestrada

El testimonio del conductor ha sido clave para reconstruir la escena, pero los elementos hallados en la camioneta de la víctima, una Toyota Hilux blanca, han inclinado la investigación hacia un trasfondo criminal:

Fajos de dinero: Se secuestraron cintas utilizadas para transportar grandes sumas de dinero halladas dentro del motorizado.

Antecedentes: La víctima tenía registros por tráfico de sustancias controladas (2022) y portación ilícita de armas (2023) .

Peritaje: En los próximos días se realizará un microaspirado al vehículo para detectar partículas de droga.

Escena del crimen: un altar y silencio vecinal

En el lugar de los hechos, el panorama era desolador. Cerca del cuerpo quedaron una gorra y gafas ensangrentadas, junto a latas de cerveza y un altar improvisado con ladrillos y velas.

Pese a la brutalidad del ataque, los vecinos de la zona Tamborada A aseguran no haber escuchado los disparos, aunque sí reportaron el movimiento sospechoso de una motocicleta y un vehículo ajeno al barrio.

Por el momento, no existen aprehendidos. Tanto el chofer como la vecina involucrada en la discusión inicial fueron puestos en libertad tras prestar declaración, al no encontrarse elementos que los vinculen directamente con el doble disparo frontal que acabó con la vida del hombre. La policía busca intensamente a los autores materiales.

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