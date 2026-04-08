Robo de droga: Justicia da 180 días de detención para policías

La justicia boliviana determinó la detención preventiva por 180 días para dos sargentos de la policía tras detectarse una situación irregular en un operativo de destrucción de estupefacientes. Lo que debía ser la incineración de 120 kilos de cocaína se transformó en una investigación penal cuando el pesaje previo reveló que la cantidad de la sustancia no coincidía con los registros oficiales.

Declaraciones arduas y nuevas citaciones

El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, informó que las primeras comparecencias se extendieron durante toda la jornada de hoy debido a la complejidad de los testimonios recabados. "Para hoy eran 6 personas citadas para declarar, con las dos primeras personas se estuvo todo el día, así que no alcanzó el tiempo, fueron unas declaraciones muy arduas", explicó la autoridad respecto a la demora procesal.

Debido a la incertidumbre sobre el paradero del remanente de la droga, el Ministerio Público tomó la determinación inmediata de paralizar el procedimiento de eliminación de los químicos. Según detalló Porras, "al detectar la diferencia en las cantidades se ha suspendido la incineración", priorizando la preservación de la evidencia y la identificación de los responsables del resguardo.

Vínculos directos y medidas cautelares

La investigación señala directamente al encargado de la prueba de campo, quien fue aprehendido tras confirmarse que tuvo la sustancia bajo su custodia en todo momento. El fiscal precisó que tras el interrogatorio del primer sospechoso se logró identificar a un segundo implicado: "declara y ahí involucra a otra persona, la madrugada es donde se aprehende a la otra persona y donde los dos son cautelados".

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