Alcalde electo César Dockweiler prevé asumir el 4 de mayo y avanza transición

El alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, informó que el proceso de transición hacia la nueva gestión municipal avanza conforme al cronograma establecido, con miras a asumir oficialmente el cargo el próximo 4 de mayo.

Fechas clave

Dockweiler explicó que se prevé la entrega de credenciales el 30 de abril, mientras que la transición formal se iniciará días después.

“Estamos cumpliendo con el cronograma. El 30 de abril estimamos recibir las credenciales y el 4 de mayo iniciar la transición oficial”, señaló.

Bajo avance en documentación

Sin embargo, la autoridad electa expresó su preocupación por el escaso avance en la entrega de información por parte del gobierno municipal saliente.

“De acuerdo a nuestras estimaciones, no hemos avanzado ni siquiera un 2% en la recepción de documentación”, afirmó.

En ese sentido, pidió que se entregue toda la información necesaria para garantizar una transición ordenada.

Reuniones y coordinación

Paralelamente, Dockweiler indicó que su equipo sostiene reuniones con distintos sectores, entre ellos:

Organizaciones sociales

Empresarios

Representantes de cooperación internacional

Embajadas

El objetivo es llegar a la fecha de posesión con una gestión planificada.

Trabajo con concejales

Asimismo, señaló que se están generando acercamientos con los concejales electos para coordinar la conformación del nuevo Concejo Municipal.

“Los estamos invitando a encuentros para aunar esfuerzos en beneficio de la ciudad”, indicó.

Preparativos finales

El alcalde electo aseguró que su equipo trabaja para llegar al inicio de la gestión con todo preparado, en un proceso que busca garantizar continuidad administrativa y eficiencia en la nueva administración municipal.

La transición en la Alcaldía de La Paz entra en su fase clave, a pocas semanas del cambio de autoridades.

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