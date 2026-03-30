Se inicia proceso de transición en la Alcaldía de La Paz

El alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, destacó el inicio del proceso de transición con la actual gestión liderada por Iván Arias, calificándolo como un hecho histórico para el país.

“Estamos haciendo un proceso de transición histórico… es el primer municipio de Bolivia que ya encaró este proceso con un marco normativo adecuado”, afirmó.

Dockweiler resaltó la coordinación entre ambos equipos, señalando que ya se conformaron comisiones de trabajo para llevar adelante el proceso de manera ordenada.

“Con plena transparencia y orden creemos que a la ciudad de La Paz le vamos a dar una respuesta importante”, sostuvo.

Además, valoró la “madurez” demostrada por ambas gestiones en este proceso.

Evaluación de la gestión

El alcalde electo indicó que uno de los principales objetivos será conocer el estado actual de la administración municipal.

“La ciudad quiere saber cómo está la ciudad y cómo está la entidad que la administra”, señaló.

A partir de esa información, aseguró que se definirán las futuras acciones de gestión.

Entrega de información

Dockweiler informó que el 10 de abril se realizará la entrega oficial de toda la documentación, tanto física como digital.

Posteriormente, se iniciará una etapa de inspecciones para verificar la situación de la Alcaldía.

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