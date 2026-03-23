“El MAS ganó por la mezquindad”: Arias admite derrota tras las elecciones

El alcalde de La Paz, Iván Arias, reconoció su derrota en las elecciones subnacionales y lanzó una fuerte crítica al escenario político que, según dijo, permitió la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El Movimiento Al Socialismo no ganó porque haya conquistado el corazón mayoritario de La Paz, ganó porque la mezquindad dividió a quienes debíamos proteger”, afirmó la autoridad.

En ese contexto, Arias aseguró que esta división explica el resultado electoral y asumió como virtual ganador a César Dockweiler en la contienda por la Alcaldía paceña.

“Respetamos la voz del pueblo”.

Durante su declaración, el alcalde destacó que acepta los resultados con una postura democrática.

“La Paz habló a través del voto y, como demócratas de convicción, no cuestionamos la voz del pueblo. La escuchamos con respeto y humildad”, expresó.

Busca una transición ordenada

Arias también informó que intentó comunicarse con Dockweiler para iniciar un proceso de transición transparente en la administración municipal, aunque aseguró que no obtuvo respuesta.

“Le escribí para decirle que nosotros entramos por la puerta ancha y saldremos por la puerta ancha. Le invito a que tengamos un proceso de transición”, señaló.

Sin embargo, indicó que hasta el momento no recibió contestación por parte del virtual ganador.

Continuará gestión hasta el final

El alcalde afirmó que su gestión continuará con normalidad hasta el último día, priorizando la conclusión de obras en curso en beneficio de la población paceña.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de seguir activo en el ámbito político, en medio del nuevo escenario que se configura tras las elecciones.

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