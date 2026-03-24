Dockweiler inicia transición con Arias y anuncia auditorías

El alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, informó que iniciará el proceso de transición con el actual burgomaestre, Iván Arias, con el objetivo de conocer el estado real de la administración municipal.

La autoridad señaló que fue su equipo el que solicitó formalmente la reunión, la cual se concretará en los próximos días para comenzar el traspaso de información.

“Queremos saber cómo nos están entregando la ciudad”, afirmó.

Revisarán cuentas, contratos y proyectos

Dockweiler explicó que durante la transición se realizará una revisión detallada de distintos aspectos de la gestión municipal, entre ellos:

Estado de las finanzas

Proyectos en ejecución

Contrataciones

Deudas con empresas

Planes de desarrollo

El objetivo, según indicó, es contar con una línea base clara antes de iniciar su gestión.

Anuncia auditorías a toda la gestión

El alcalde electo también confirmó que se realizarán auditorías a la gestión saliente, como parte de un proceso de transparencia.

“A la auditoría no hay que tenerle miedo. Si no se ha hecho nada malo, no pasa nada”, sostuvo.

En caso de encontrarse irregularidades, advirtió que se remitirán los antecedentes a las instancias correspondientes.

Informe a la población

Dockweiler adelantó que, tras concluir la transición, se presentará un informe público sobre las condiciones en las que se recibe la Alcaldía.

Además, planteó la creación de comisiones técnicas independientes que trabajen durante este proceso para evaluar la administración saliente.

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