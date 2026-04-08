Tras una eliminación impactante, la competencia sube de nivel en “Duelo de Voces”

Nueva semana en “La Gran Batalla – Duelo de Voces”, donde cuatro talentos se preparan para subir nuevamente al escenario tras una gala de eliminación que estuvo marcada por la intensidad y la carga emocional.

En la última emisión, Ronny Rojas fue quien tuvo que despedirse de la competencia, dejando un ambiente de reflexión entre los participantes que continúan en carrera. La jornada anterior también estuvo protagonizada por los nominados, quienes demostraron su versatilidad interpretando primero canciones en solitario y luego en formato dúo, en una presentación que permitió evaluar no solo su técnica vocal, sino también su capacidad de conexión y trabajo en equipo.

Uno de los participantes logró destacar por encima de su contrincante, captando la atención del jurado y recibiendo un respaldo clave que le permitió continuar en competencia.

Con este contexto, la nueva semana arranca con expectativas altas, emociones a flor de piel y participantes que saben que cada presentación puede marcar la diferencia en su permanencia dentro del concurso. El escenario vuelve a encenderse, y con él, la batalla por la voz que conquiste al jurado y al público.

Nuevos participantes en escena

Esta noche, cuatro concursantes subirán al escenario para demostrar su talento y evitar caer en la zona de riesgo:

Kevin Cordova

Alejandra Aragón

Jonatan Peñaranda

Noelia Barriento

Cada uno buscará obtener la mejor puntuación posible frente al jurado.

Una nueva etapa de competencia

Con el avance de la temporada, la exigencia aumenta y cada presentación se vuelve clave para mantenerse en competencia.

El objetivo es claro: destacar en el escenario y asegurar un lugar en la siguiente fase del programa.

Dónde verlo

No te pierdas la transmisión esta noche a las 20:45 por Red Uno, además de seguir el programa a través de redes sociales y el streaming disponible en YouTube.

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