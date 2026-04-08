Triste debut: Bolívar cae 1-0 en Argentina por la Libertadores

El Club Bolívar debutó con derrota en la Copa Libertadores 2026, tras caer 1-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, por la primera fecha del Grupo C.

El único gol del encuentro llegó en los primeros minutos del partido, a través de Matías Fernández, en una jugada tempranera que sorprendió a la defensa celeste.

Gol tempranero y errores defensivos

El equipo boliviano sufrió desde el inicio, cuando tras una jugada a balón parado, el conjunto argentino abrió el marcador rápidamente, condicionando el desarrollo del partido.

Durante el primer tiempo, Bolívar intentó reaccionar, pero mostró dificultades en defensa y poca claridad en ataque, generando pocas opciones claras de gol.

Reacción sin efectividad

En la segunda mitad, la academia buscó el empate con algunos intentos, pero sin precisión en la definición.

Las llegadas más claras no lograron concretarse, mientras el equipo local estuvo más cerca de ampliar la ventaja.

Expulsión que complicó el partido

A los 72 minutos, José Sagredo fue expulsado, dejando a Bolívar con un hombre menos en un momento clave del encuentro.

La inferioridad numérica dificultó aún más la reacción del conjunto paceño, que no pudo revertir el resultado.

Un debut preocupante

El rendimiento de Bolívar generó críticas, siendo considerado uno de los partidos más bajos del equipo en los últimos años en el torneo continental.

Lo que viene

Tras este resultado, Bolívar deberá recuperarse en la siguiente jornada, cuando reciba a La Guaira en el estadio Hernando Siles, en busca de sumar sus primeros puntos en el certamen.

El inicio deja preocupación en la academia, que deberá mejorar su rendimiento si quiere ser protagonista en el grupo.

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