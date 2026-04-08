Debut amargo: Independiente cayó 1-3 frente a Racing por la Sudamericana

Independiente Petrolero no logró comenzar con pie derecho su participación en la Copa Sudamericana 2026 y fue derrotado por 1-3 frente a Racing Club de Avellaneda en el estadio Olímpico Patria, en la ciudad de Sucre.

El conjunto argentino tomó el control del partido desde los primeros minutos y logró abrir el marcador a los 26’ del primer tiempo, cuando Gonzalo Sosa aprovechó una jugada ofensiva para poner en ventaja a la visita. Racing mantuvo la presión y amplió la diferencia a los 36’, con un tanto de Gastón Martirena que complicó el panorama para el equipo chuquisaqueño.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, Independiente Petrolero encontró una oportunidad para meterse nuevamente en el partido. El árbitro sancionó un penal a su favor y Thomaz Santos no falló desde los doce pasos, dejando el marcador 1-2 antes del descanso.

En la segunda mitad, el conjunto local intentó reaccionar y generar peligro, pero Racing supo manejar el ritmo del encuentro y mantener su ventaja. Pese a los esfuerzos del cuadro boliviano, la visita fue más efectiva y logró sentenciar el compromiso en tiempo de adición.

A los 93 minutos, Adrián “Toto” Fernández apareció para marcar el tercer gol y sellar el triunfo definitivo para Racing, que arrancó su camino en el torneo continental con una victoria sólida como visitante.

Con este resultado, Independiente Petrolero queda obligado a buscar la recuperación en sus próximos encuentros, mientras que Racing suma sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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