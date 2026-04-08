“Estamos en una espiral de violencia”: Analista advierte cruda disputa tras caída de Marset

Respecto al periodo crítico de inseguridad que vive la ciudad de Santa Cruz, el analista Cristian Sánchez advierte que "estamos viendo el desencadenamiento de una espiral de violencia en Santa Cruz, sobre todo, como emergencia de la defenestración de Marset".

Crisis de liderazgo y pugnas internas

Aunque los operativos han logrado descabezar a las cúpulas, las estructuras operativas de estas bandas de narcotráfico continúan funcionando en el departamento. Según el experto, "el liderazgo ha caído pero la organización permanece", lo que genera inestabilidad en el orden criminal establecido.

Esta ausencia de una figura de mando absoluto ha derivado en enfrentamientos internos por el dominio de las rutas y el mercado ilícito. "Dentro de la organización existen pugnas por el poder, por el control del tráfico de drogas y de los delitos adyacentes, como los homicidios, secuestros y la legitimación de ganancias ilícitas", puntualizó Sánchez.

El rol de los mercenarios extranjeros

La situación se agrava con la incursión de grupos internacionales conocidos por su extrema peligrosidad y métodos de tortura. Sánchez identifica a estos actores como "mercenarios del crimen" y señala que "estos delincuentes internacionales se han puesto al servicio de la organización de Marset".

La llegada de estos brazos operativos responde a la necesidad de los mandos medios de consolidar su autoridad mediante el uso de la fuerza bruta. El analista sostiene que "como no hay ‘cabeza’, los mandos medios y bajos ejercen cierta presión dentro de la organización para subir dentro de la estructura".

Estrategias de desarticulación

Pese a que la labor policial ha logrado neutralizar amenazas sin generar bajas institucionales, el escenario actual requiere un enfoque más profundo para frenar la violencia. La eficacia de las intervenciones actuales se ve desafiada por una criminalidad que no cesa con la captura de sus rostros más visibles.

Para lograr una solución definitiva, el experto sugiere que la única vía real es el estrangulamiento económico de estas redes delictivas. "¿Cómo se desarticula? Atacando a sus fuentes de financiamiento", concluyó Sánchez al referirse a la estrategia necesaria para desmantelar la capacidad operativa de las mafias.

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