DM-5: Centro de salud opera entre filtraciones de agua y fallas eléctricas

La situación del sistema de salud en Santa Cruz de la Sierra vuelve a encender las alarmas. Personal médico y pacientes denuncian que varios centros de salud operan en condiciones críticas, con infraestructura deteriorada, fallas eléctricas constantes y carencias básicas que dificultan la atención diaria.

En el centro de salud del Distrito Municipal 5, la precariedad se ha vuelto parte de la rutina. Filtraciones de agua, techos en mal estado y cortes de energía afectan directamente el funcionamiento del laboratorio, donde incluso el personal debe trabajar con linternas para poder cumplir con sus tareas.

“Cuando llueve, el laboratorio se inunda y tenemos que mover los equipos de un lado a otro. Hemos trabajado hasta sin iluminación durante mucho tiempo”, relató una funcionaria, quien además advirtió que los equipos médicos corren riesgo de dañarse por las fallas eléctricas.

Las deficiencias no solo afectan la infraestructura. Los trabajadores aseguran que deben cubrir con su propio dinero insumos básicos como hojas, focos recargables e incluso productos de limpieza. “Cada uno pone para lo que falta. Todo lo que ve aquí lo hemos comprado nosotros”, señalaron.

La falta de mantenimiento también compromete áreas sensibles. Equipos que requieren temperaturas controladas no funcionan adecuadamente debido a fallas en los aires acondicionados, lo que pone en riesgo los resultados de laboratorio.

A esto se suma el malestar de los pacientes, quienes —según el personal— muchas veces desconocen la situación real del centro y responsabilizan a los trabajadores por las demoras o limitaciones en la atención.

Pese a que se han enviado múltiples solicitudes a las autoridades para realizar mejoras y mantenimiento, hasta el momento no se han obtenido respuestas concretas.

El panorama se agrava durante la noche, cuando la falta de iluminación deja pasillos completamente a oscuras, incrementando el riesgo tanto para el personal como para los pacientes.

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