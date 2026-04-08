"No lucramos, los tenemos por amor": Dueño de canes rescatados rompe el silencio y rechaza acusaciones de maltrato

Luego del operativo realizado por Zoonosis en la zona de Cala Cala, donde se rescataron 21 canes de diversas razas (Pastores Alemanes, Yorkshires, Chihuahuas y mestizos), el propietario del inmueble salió al paso de las críticas. En un descargo cargado de emotividad, el dueño negó rotundamente que el lugar funcione como un criadero con fines de lucro y aseguró que el bienestar de sus mascotas es su prioridad.

El descargo del propietario: "El dinero no me hace feliz"

El dueño de los animales, cuya identidad se mantiene en reserva por el proceso administrativo, desmintió las denuncias de los vecinos que señalaban una supuesta actividad comercial ilegal.

Pasión, no lucro: "Me gustan los animales. No lucramos con ellos. Algunos han sido comprados y otros rescatados de la calle", afirmó, asegurando que su tía es quien lo apoya con el cuidado diario.

Estado de salud: El propietario instó a las autoridades a revisar el peso y la vitalidad de sus perros, especialmente de su Pastor Alemán. "Si no tuviéramos cómo mantenerlos, estarían flacos. Están desparasitados y tienen todas sus vacunas; mi tía presentará todos los documentos médicos", explicó.

Sobre el encierro: Respecto a las jaulas, indicó que se trata de una medida temporal mientras los encargados se ausentan por trabajo, pero insistió en que los animales no pasan hambre.

Zoonosis confirma "buena condición corporal"

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, validó parcialmente los argumentos del dueño al reconocer que, a diferencia de otros casos de crueldad extrema, estos animales no presentan signos de desnutrición ni descuido estético grave.

"A simple vista no están en una condición mala, están con un buen balance corporal. Los Yorkis, por ejemplo, no tienen el pelo apelmazado; se nota que ha habido cierto cuidado", señaló Prudencio, admitiendo que el horario de alimentación mencionado por los dueños coincide con el estado físico de los canes.

Vía administrativa y no penal

Pese al buen estado físico de los perros, Zoonosis aclaró que la intervención se justifica por la falta de espacio (hacinamiento) y la ausencia de agua a voluntad al momento de la inspección. Sin embargo, Prudencio confirmó que no se ha observado un delito penal de trato cruel, por lo que el caso se resolverá por la vía administrativa.

¿Qué pasará con los 21 perros?

Sin adopción: Por el momento, los animales permanecerán bajo custodia de Zoonosis para su valoración individual. No están en adopción. Sanciones: Se analiza una sanción económica o incluso la prohibición de por vida para que el dueño tenga animales. Derecho a la defensa: El propietario anunció que presentará todas las pruebas y certificados veterinarios para intentar recuperar a sus mascotas y demostrar que el espacio cumplía con los cuidados necesarios.

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