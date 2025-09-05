Robo en un micro de Sucre: ladrón exigía fotos íntimas a cambio de devolver el celular robado

El sujeto fue detenido luego de que la víctima denunciara que, tras el robo de su celular, fue extorsionada con la exigencia de imágenes íntimas. La Policía investiga si hay más afectados.
05/09/2025 19:47
La Policía aprehendió en Sucre a un sujeto sindicado de haber robado un celular en un micro de transporte público y posteriormente extorsionar a la familia de la víctima.
De acuerdo con el reporte policial, tras el robo, la víctima llamó a su número y el sospechoso contestó. En lugar de devolver el dispositivo, exigió fotografías íntimas de la hermana del afectado a cambio del celular.
Tras la denuncia, la Policía desplegó un operativo que permitió su captura inmediata. Las autoridades confirmaron que se investiga si existen más víctimas vinculadas al mismo modus operandi.
“Estas personas estarían extorsionando para poder entregar celulares robados”, agregó la autoridad.
