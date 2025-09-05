TEMAS DE HOY:
Policial

Robo en un micro de Sucre: ladrón exigía fotos íntimas a cambio de devolver el celular robado

El sujeto fue detenido luego de que la víctima denunciara que, tras el robo de su celular, fue extorsionada con la exigencia de imágenes íntimas. La Policía investiga si hay más afectados.

Red Uno de Bolivia

05/09/2025 19:47

Foto: Red Uno Archivo.
Sucre

La Policía aprehendió en Sucre a un sujeto sindicado de haber robado un celular en un micro de transporte público y posteriormente extorsionar a la familia de la víctima.

De acuerdo con el reporte policial, tras el robo, la víctima llamó a su número y el sospechoso contestó. En lugar de devolver el dispositivo, exigió fotografías íntimas de la hermana del afectado a cambio del celular.

“El joven había sufrido el robo de un celular al interior de un micro de transporte público, alguien sustrajo su celular de su bolsillo y al realizar las llamadas a este número había una persona que respondía y pedía que le envíen fotografías eróticas, de la hermana del propietario del celular, para que les devuelva el dispositivo. Él pidió que estas imágenes las envié la hermana de la víctima, les pedía imágenes desnudas de partes íntimas, de una persona de sexo femenino”, detalló el jefe policial a cargo del caso.

 

 

Tras la denuncia, la Policía desplegó un operativo que permitió su captura inmediata. Las autoridades confirmaron que se investiga si existen más víctimas vinculadas al mismo modus operandi.

“Estas personas estarían extorsionando para poder entregar celulares robados”, agregó la autoridad.

 

 

