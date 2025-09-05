Capitán de la Policía fue aprehendido acusado de pornografía, tenía gran cantidad de imágenes

Johnny Castelu abogado de una de las víctimas, informó este jueves sobre la aprehensión e imputación formal, en contra de un capitán de la Policía, quien es acusado del delito de pornografía al haber sido denunciado por su pareja después de que esta le encontrara en sus dispositivos electrónicos varios archivos con imágenes de al menos 30 mujeres denudas y manteniendo relaciones sexuales.

“Tal era la cantidad de contenido que en diez discos compactos se tuvo que bajar toda la información. Los videos datan de hace 6 años atrás, cada carpeta está con las imágenes y tiene las fechas”, manifestó Castelu.

El capitán sindicado había realizado el registro correspondiente y cronológico del material pornográfico. Hasta el momento se pudo observar que el sindicado tenía videos de aproximadamente 30 mujeres y menores de edad.

El hombre fue hallado con material de contenido sexual, su pareja lo habría denunciado, pero lo que llama la atención es que existía miembros de la Policía universitarias, que podrían estar en las imágenes.

“Se identificó a dos menores de edad, todas son mujeres. Se tienen algunas imágenes que al parecer son oficinas policiales, u oficinas del Estado donde también mantenía relaciones sexuales”, manifestó el abogado, quien señaló que algunos de los videos fueron grabados en instalaciones policiales.

Mira la programación en Red Uno Play