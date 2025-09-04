Confirman que Lorgio Saucedo fue asesinado y su cuerpo habría sido trasladado a Warnes

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó el asesinato de Lorgio Saucedo Méndez, persona desaparecida. El autor confeso del crimen fue identificado como Yerko Junior Iriarte Montaño.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este jueves en conferencia de prensa que Lorgio Saucedo Méndez quien se encontraba desaparecido desde el 2 de septiembre en Santa Cruz, fue asesinado.
“Hace algunos días se ha dado a conocer a la población sobre un hecho denunciado de desaparición de un ciudadano como es Lorgio Saucedo Méndez, la naturaleza de este hecho ha sido catalogada como asociación delictuosa, el hecho ha sido denunciado a la policía el 2 de septiembre, por un familiar”, manifestó Ríos.
La autoridad señaló que, tras cumplir los plazos sobre la desaparición de la persona, se realizó el afiche de búsqueda y se activaron todos los protocolos, y nuevamente se aproximaron familiares a dependencias policiales brindando información respecto al caso.
“Esta persona que fue reportada como desaparecida cuenta con múltiples antecedentes policiales, cuenta con 52 casos aperturados que van desde estafa, robo, robo agravado, transportación ilícita de armas de fuego, entre otros”, afirmó Ríos.
La autoridad señaló que de acuerdo a las investigaciones que se realizó por la Policía Boliviana, se tomó conocimiento que Yerko Iriarte, había retirado dinero de cuentas de Lorgio Saucedo, siendo Iriarte el principal sospechoso en primera instancia de la desaparición.
“El vehículo completamente calcinado ha sido identificado por personal especializado, la Policía junto al Ministerio Público, procedió a realizar allanamientos, en el segundo allanamiento se pudo aprehender a cuatro personas, dentro de las cuales se encontraba Yerko Junior Iriarte Montaño, que cuenta con antecedentes de amenazas”, afirmó Ríos.
La autoridad confirmó tras su aprehensión y posterior entrevista, que Yerko Junior Iriarte Montaño admitió que quitó la vida a Lorgio Saucedo, y luego trasladó el cuerpo hacia el municipio de Warnes.
“Tras realizar la entrevista a Yerko Junior Iriarte Montaño, este manifiesta que habría victimado a Lorgio Saucedo y habría llevado el cuerpo hacía una zona en inmediaciones del municipio de Warnes”, confirmó Ríos.
Según la autoridad, Iriarte señaló que victimó a Lorgio Saucedo porque tenía cuentas pendientes, por deudas por adquisición de compra y venta de vehículos, pero señaló que existe una segunda hipótesis referida a un volteo de droga de 450 kilos, hecho que está en investigación para que sea corroborado.
La policía se encuentra movilizada para encontrar el cuerpo de Lorgio Saucedo Méndez.
