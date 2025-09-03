El hecho se suscitó este martes, cuando la Policía procedió a la aprehensión de dos sujetos, quienes estaban ofertando el motorizado en la feria de la zona Tarapacá de El Alto, los presuntos propietarios lo llevaron a revisión con papeles falsos para ofrecerle al comprador.

“Justo ayer fui a dejar los documentos aquí a la EPI Tarapacá, yo tenía los papeles originales, y justamente el policía pidió el RUAT a la otra persona, que quería vender el vehículo y le mostró los documentos, este es el falso le dijo al que quería vender, este vehículo está secuestrado le dijo”, manifestó el propietario del vehículo sustraído.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que se produjo el robo en el mes de abril, donde se aprecia operar a los sujetos, quienes en menos de tres minutos sustrajeron el vehículo.

Debido al intento de venta del vehículo robado, se aprehendieron a dos personas, por el delito de robo de vehículo.

“El fiscal tipificó el caso por el delito de robo, hay también documentación que fue secuestrado por parte de estos ciudadanos que estaban en posesión del vehículo”, manifestó el fiscal de Materia, Marco Antonio Araníbar.

