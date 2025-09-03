El fiscal de Potosí, Gonzalo Aparicio, manifestó este martes en una entrevista en Red Uno que las investigaciones respecto a la agresión violenta que sufrió una mujer en la capital potosina, se encuentran en avances.

La autoridad señaló que el sujeto agresor ya fue aprehendido tras ser identificado como Miguel Ángel C. de 38 años de edad, y de manera inmediata, fue derivado a dependencias policiales y aguarda el desarrollo de su audiencia de medidas cautelares que se efectuará este miércoles.

“Nos ha consternado muchísimo por la agresividad y la violencia desplegada por el imputado contra la integridad de la víctima. Nosotros por política institucional tenemos una política de protección a todo el sector vulnerable, es así que una vez que tomamos conocimiento del caso se dio inicio al proceso de investigación, y se colectó los indicios necesarios”, manifestó Aparicio.

Aparicio señaló que el sujeto agresor, no declaró y se acogió al derecho del silencio, sin embargo, dijo que más allá de las declaraciones que pueda verter las imágenes colectadas sobre dicha agresión son suficientes para que sea imputado.

El caso fue calificado por el delito de feminicidio en grado de tentativa y se confirmó que el agresor es pareja de la víctima. La mujer agredida, fue evaluada y tendría múltiples lesiones en el rostro y la cabeza, tiene 12 días de impedimento, pero se evalúa incrementar los días.

“Se hizo la revisión de los antecedentes de esta persona y se pudo evidenciar que hay la existencia de antecedentes por hechos de violencia contra la mujer, a otras parejas anteriores que él mismo tenía”, afirmó Aparicio.

Unas imágenes extremadamente violentas fueron difundidas en la pasada jornada, donde se observa como un sujeto agredió físicamente hasta dejar inconsciente a su pareja, las imágenes fueron registradas por cámaras de seguridad y se produjeron en un callejón en la ciudad de Potosí.

En las imágenes se aprecia como bajan de un vehículo blanco tres personas, dos mujeres y un varón, una de ellas queda en la calle con el sujeto, el vehículo arranca y en ese instante el sujeto le da un golpe en el rostro a la mujer que le hace desplomarse, y queda tirada en el suelo inconsciente, posteriormente es arrastrada y pateada, además le jala de la capucha de su chamarra, el agresor saca el celular y la golpea nuevamente.

La Fiscalía solicitó la imputación formal, y solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, al existir de manera clara y evidente diferentes riesgos procesales, el caso se encuentra en investigación.

Vea el video:

