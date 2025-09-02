TEMAS DE HOY:
Joven muertto Menor ataca a su expareja Baja a policía

18ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Alarmante! Hallan a un joven sin vida y en estado de descomposición en la Av. San Aurelio del Plan 3.000

Según la información preliminar la data de muerte seria de 3 días. El cuerpo del joven de aproximadamente 26 años de edad estaba abandonado en la zona del Plan 3.000, Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 8:12

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Este lunes en horas de la noche, vecinos de la avenida San Aurelio del Plan 3.000, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 26 años de edad.

Personal policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y Bomberos, llegaron al lugar y realizaron el levantamiento legal del cadáver, según el informe preliminar la data de muerte del varón sería de aproximadamente 3 días.

Jorge Céspedes, que es vecino del lugar señaló que, hicieron la búsqueda del cuerpo debido al olor que desprendía.

“La persona ya está agusanada, sus brazos están negros, no sabemos si lo mataron o si vinieron a tirarlo, apareció en la subida del canal”, afirmó Céspedes.

El vecino manifestó su preocupación ante este tipo de hallazgo, ya que señala que la inseguridad crece en el lugar, piden mayor resguardo de la Policía.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD