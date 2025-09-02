¡Alarmante! Hallan a un joven sin vida y en estado de descomposición en la Av. San Aurelio del Plan 3.000

Este lunes en horas de la noche, vecinos de la avenida San Aurelio del Plan 3.000, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 26 años de edad.

Personal policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y Bomberos, llegaron al lugar y realizaron el levantamiento legal del cadáver, según el informe preliminar la data de muerte del varón sería de aproximadamente 3 días.

Jorge Céspedes, que es vecino del lugar señaló que, hicieron la búsqueda del cuerpo debido al olor que desprendía.

“La persona ya está agusanada, sus brazos están negros, no sabemos si lo mataron o si vinieron a tirarlo, apareció en la subida del canal”, afirmó Céspedes.

El vecino manifestó su preocupación ante este tipo de hallazgo, ya que señala que la inseguridad crece en el lugar, piden mayor resguardo de la Policía.

