Policial

¡Macabro! Hallan cadáver de una adulta mayor en estado de descomposición en Pando

“Se la encontró en el piso, tirada y desangrada. Al parecer ha tenido una lesión en la cabeza”, manifestó el fiscal de Delitos Contra la Vida, Jaime Cernadas Meneses.

Red Uno de Bolivia

01/09/2025 17:15

Foto: Red Uno Archivo.
Pando

El fiscal de Delitos Contra la Vida, Jaime Cernadas Meneses, informó este lunes sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una adulta mayor, al interior de una vivienda ubicada en el barrio Mapajo de la ciudad de Cobija, Pando.

La Policía procedió a realizar la intervención en el domicilio, tras la alerta recibida por parte de los vecinos, debido a que del lugar desprendía un mal olor, aparentemente la anciana vivía sola.

“Los vecinos dieron la alerta a Policía 110 en virtud a que el olor que salía de la casa era bastante fuerte y eso fue lo que alertó a los vecinos y las moscas que había por la zona”, manifestó Meneses.

El informe preliminar de la Policía, señala que la mujer de 80 años, presentaba una lesión en la cabeza, ahora se busca establecer si la mujer, tiene esa lesión debido a una caída, o si sufrió alguna agresión física provocada.

“Se la encontró en el piso, tirada y desangrada. Al parecer ha tenido una lesión en la cabeza, eso se va a determinar cuál es la causa de la muerte y cuál es el mecanismo que se ha utilizado para que ella fallezca”, afirmó Meneses.

La data de muerte de la mujer sería de cuatro días, los vecinos la habían visto llegar a su inmueble después de vender algunos objetos como juguetes, el caso se encuentra en investigación.

 

 

