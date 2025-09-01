(VIDEO): Ch’alla a la Pachamama terminó en una batalla campal en El Alto

Un video fue viralizado en las últimas horas, el hecho se habría suscitado el pasado sábado 30 de agosto en horas de la madrugada donde varias personas realizaban una ofrenda a la Pachamama.

Según denuncian testigos, el hecho se suscitó en inmediaciones del Barrio Chino de la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, donde un grupo masivo de personas se encontraban en el lugar.

En el video publicado en redes sociales se observa como una discusión terminó en una tremenda batalla campal, donde varias de las personas presentes se agarraron a golpes.

Algunos intentaron evitar que las agresiones paren, sin embargo, el hecho escaló a una mayor violencia, cuando varias de las personas intentaron golpearse con botellas de cerveza e incluso uno de ellos golpeó a otro con una caja de cerveza.

