¡Alarmante! Investigan presunta violación dentro de un minibús en La Paz

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó este lunes sobre un caso de presunta violación grupal al interior de un minibús de transporte público, donde dos sujetos fueron acusados de cometer el delito.

Tras tener conocimiento de la denuncia, la Policía inició los operativos de búsqueda logrando capturar a un menor de 17 años, presuntamente implicado en el hecho, que se había suscitado en la zona Pampahasi de La Paz.

Respecto al supuesto caso, una persona de sexo femenino de aproximadamente 18 años de edad se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, al interior de un vehículo de servicio público, un minibús que era conducido por una persona de aproximadamente 35 a 40 años de edad.

Según el jefe policial, el sujeto se encontraba acompañado de su ayudante de 17 años de edad ambos de sexo masculino, quienes indujeron a que la víctima consuma bebidas alcohólicas, para posteriormente agredirla sexualmente.

La madre de la joven se enteró del hecho y acudió a la Policía a denunciar a ambos sujetos. Tras las investigaciones y la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se procede a realizar la captura del menor de 17 años, el mismo fue aprehendido.

La Policía continúa con las investigaciones y busca capturar al chofer del vehículo que por el momento se encuentra prófugo.

Mira la programación en Red Uno Play