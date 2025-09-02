TEMAS DE HOY:
“¿Guadalupe dónde estás?”, Buscan a una joven madre desaparecida junto a su hija en El Alto

La mujer salió de su tienda junto a su hija de 2 años, el pasado martes 26 de agosto con rumbo desconocido y no retornó. Sus familiares piden ayuda a la población para hallarlas.

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 11:10

Foto: Red Uno
El Alto

La familia de Guadalupe, una joven madre desaparecida junto a su pequeña niña se encuentra desesperada, y piden ayuda a la población para encontrarla.

La mujer salió de su tienda junto a su hija, con rumbo desconocido y no retornó. Su pareja pide a Guadalupe, retornar al hogar, junto a su pequeña niña.

“Guadalupe, quisiera que aparezcas, ¿quiero saber cómo estás y dónde estás?, desde el día martes que te fuiste no sabemos cómo estas. Te llevaste a la nena, no sé si están comiendo o no, regresa por favor a la casa, te quiero arto te necesitamos, dónde está mi hija házmelo aparecer por favor”, manifestó la pareja de Guadalupe y padre de su hija.

Según reveló el esposo, tanto la familia de él, como de Guadalupe se encuentran muy afligidos, aparentemente la mujer bloqueó los números de contacto de sus familiares.

Afirman que no existirá ningún inconveniente, solo buscan que retornen a su hogar, no saben dónde hallarlas, piden a la población ayuda para encontrarlas. Si usted tiene algún dato puede comunicarse con la Policía Boliviana. 

 

