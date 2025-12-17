TEMAS DE HOY:
Nacionales

“Solo la familia, Dios y la Patria nos sacarán adelante”: Paz enciende el árbol de Navidad en La Paz

En el marco del encendido del árbol de Navidad en Plaza Murillo, el monseñor Percy Galván entregó una Biblia y un rosario bendecidos por el papa León XIV a la familia Paz.

Jhovana Cahuasa

16/12/2025 21:46

Foto: Red Uno
La Paz

Este martes por la noche, el presidente Rodrigo Paz, acompañado de su familia, niños y la población paceña, encendió el árbol de Navidad.

Durante el acto, que reunió a niños y familias en un ambiente festivo marcado por villancicos, luces y nieve artificial, el mandatario resaltó el rol de la familia en la construcción del país.  

“Solo la familia, creer en Dios y la Patria, nos podrá sacar adelante”, expresó el mandatario, exhortando a la población a fortalecer estos valores en las celebraciones de fin de año.

Paz también hizo referencia al significado de la Navidad y al ejemplo de la Sagrada Familia, señalando que este tiempo representa el nacimiento de la fe, la esperanza y el futuro.

“En Navidad nace el niño Dios, nace la vida, nace la fe, nace la esperanza, nace el futuro. No son momentos fáciles, pero el niño Dios nos dará fortaleza como ejemplo de familia, con María y José”, manifestó.

El mandatario destacó el valor de la unidad familiar y su compromiso con el país.

“Yo estoy con mi familia y quiero estar con toda la familia boliviana. Que viva la fe en Dios”, expresó ante el aplauso de los asistentes.

 

 

