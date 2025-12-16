Gobierno habilita QR para denunciar casos de corrupción en entidades estatales

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Marcelo Yamil García, presentó este martes un código QR que permitirá a la población realizar denuncias anónimas de hechos de corrupción, las cuales serán investigadas por la Comisión de la Verdad.

Durante la presentación, la autoridad explicó que esta herramienta digital tiene el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a la justicia y fortalecer los mecanismos de control social contra la corrupción en todas las instituciones del Estado.

“Este QR no se limita solamente a hidrocarburos o al Fondo Indígena. La corrupción es una tarea que tenemos nosotros como gobierno. Todas las denuncias en contra de todas las instituciones que tengan significado de corrupción van a ser recibidas y sistematizadas”, afirmó García.

La autoridad detalló que el procedimiento es sencillo y accesible para toda la población. “Solamente hay que tomar el celular, se escanea el código y automáticamente vamos a tener un espacio para que la persona pueda señalarnos cuál es el hecho que se conoce. De esa manera nosotros queremos facilitar a la población el acceso a la justicia”, señaló.

Asimismo, recalcó que las denuncias serán tratadas con absoluta confidencialidad y que el sistema permitirá recopilar información clave para iniciar procesos de investigación correspondientes, reafirmando el compromiso del Gobierno con la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción.

