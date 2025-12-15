Viceministro de Transparencia informa que más de 140 denuncias serán analizadas por la Comisión de la Verdad

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que hasta la fecha se han recibido más de 140 denuncias, las cuales se encuentran en fase de admisión y serán objeto de análisis por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos, con el objetivo de esclarecer hechos de presunta corrupción y establecer responsabilidades.

“A la fecha contamos con más de 140 denuncias recibidas en fase de admisión que van a ser analizadas por esta comisión para descubrir la verdad”, señaló la autoridad, al destacar que el trabajo de esta instancia se desarrollará bajo principios de apertura, transparencia y pluralidad.

García explicó que la Comisión de la Verdad se conformará de manera abierta y participativa, permitiendo la intervención de todas las fuerzas políticas, así como de distintos actores sociales, con el fin de garantizar un proceso amplio y confiable.

Asimismo, precisó que la priorización de las investigaciones se definirá en función de criterios técnicos y objetivos, entre los que se encuentran la identificación de las áreas que absorbieron la mayor cantidad de recursos públicos, la forma de contratación de proyectos, la existencia de contrataciones directas que hayan obviado trámites, así como la revisión de proyectos paralizados, contratos resueltos y obras que no se encuentran en funcionamiento.

“Estas son las bases que van a orientar el trabajo de esta Comisión”, enfatizó el viceministro.

Con el propósito de facilitar la participación ciudadana y garantizar la seguridad de los denunciantes, García anunció que se coordinará con otras instituciones para habilitar canales formales de recepción de denuncias, entre ellos un correo institucional y un código QR, que permitirán presentar información de manera confidencial, protegiendo la identidad de quienes denuncien.

Finalmente, el viceministro aclaró que todo el material y los elementos recabados serán puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de una investigación funcional. “No se usurparán las funciones de la Fiscalía”, afirmó, subrayando que la Comisión de la Verdad actuará como un mecanismo de apoyo para fortalecer la lucha contra la corrupción y el esclarecimiento de la verdad.

Mira la programación en Red Uno Play