La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, denunció la existencia de graves irregularidades en el sector hidrocarburífero y aseguró que durante los últimos 20 años se vivió un periodo marcado por el silencio forzado, amenazas y falta de transparencia.

“Desde el primer día que hemos entrado a la comisión hemos encontrado irregularidades, no es un secreto. Yo he trabajado 10 años en el anterior gobierno dentro del área de hidrocarburos y en su momento presentamos muchas observaciones; lamentablemente, no se podía decir nada al respecto”, afirmó Ayala.

La autoridad sostuvo que, durante ese periodo, muchos funcionarios vivieron acorralados y amenazados, en un contexto que calificó como “terrorismo de Estado”. “Uno no podía hablar libremente”, remarcó, al explicar las razones por las que numerosas denuncias no pudieron hacerse públicas.

Ayala señaló que la llegada del nuevo gobierno significó “una luz al final del túnel” para muchos servidores públicos que, según dijo, solo tenían el objetivo de servir al país con transparencia y responsabilidad. “El único sueño de mucha gente era trabajar honestamente por Bolivia”, expresó.

En su análisis del sector, la directora de la ANH afirmó que “los últimos 20 años han sido una mentira”, desde el proceso de nacionalización hasta la situación actual de los hidrocarburos. Lamentó que el país no haya aprovechado el momento en el que los hidrocarburos atravesaban su mejor etapa a nivel mundial, y cuestionó que los beneficios de ese periodo no hayan llegado al Estado ni a la población.

“Mientras el sector vivía un buen momento internacional, fueron algunos funcionarios públicos los que se aprovecharon. Años de abundancia fueron malgastados”, enfatizó.

Finalmente, Margot Ayala reiteró su compromiso de colaborar con las instancias de investigación y aportar a la transparencia del sector hidrocarburífero, con el objetivo de que se conozca la verdad, se establezcan responsabilidades y se siente un nuevo precedente de gestión honesta en beneficio del país.

