¡Atención! Este martes es el último día de empadronamiento masivo rumbo a las subnacionales 2026

El Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz recordó a la población que este martes concluye el empadronamiento masivo, un proceso clave para garantizar la participación ciudadana en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.

De acuerdo con el director del Serecí Santa Cruz, Adolfo Freire, tras las primeras 11 jornadas de trabajo se alcanzó un resultado preliminar de más de 67.000 registros a nivel departamental. De ese total, cerca de 20.000 corresponden a registros nuevos, mientras que más de 47.000 son cambios de domicilio.

“Informar a toda la población del departamento que, concluidas las primeras 11 jornadas del empadronamiento, tenemos un resultado preliminar de más de 67.000 registros”, señaló Freire, al destacar el avance del proceso.

Sin embargo, la autoridad electoral expresó su preocupación debido a la baja afluencia de ciudadanos en los puntos habilitados. “Los puntos de empadronamiento siguen prácticamente vacíos, por lo que las personas pueden empadronarse de manera rápida y sin hacer filas”, agregó.

Freire explicó que el Serecí realiza un promedio diario de más de 6.000 registros, cifra que refleja el trabajo desplegado en todo el departamento. No obstante, reiteró que este martes representa la última oportunidad para quienes aún no realizaron su trámite.

Consultado sobre las consecuencias de no empadronarse, el director fue enfático: quienes no cumplan con el registro no podrán emitir su voto en las próximas elecciones. Asimismo, aquellos ciudadanos que no actualicen su domicilio deberán votar en su recinto anterior, lo que podría generar incomodidades por la distancia.

“Queremos evitar todas esas situaciones, por eso convocamos a la población a empadronarse de manera oportuna”, subrayó Freire.

Desde el Serecí se recordó que los jóvenes que cumplan 18 años hasta la fecha de las elecciones, así como las personas que cambiaron de domicilio, deben realizar obligatoriamente su empadronamiento o actualización de datos. El incumplimiento de este requisito no solo impide votar, sino que además conlleva sanciones.

