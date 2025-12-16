Hoy es el último día de empadronamiento y la atención será hasta las 23:00

Este martes16 de diciembre finaliza el empadronamiento masivo con miras a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.

Desde el Tribunal Supremo Electoral se informó que la atención en todos los centros habilitados será continua hasta las 23:00, con el objetivo de permitir que la población pueda registrarse en esta última jornada.

En la ciudad de Santa Cruz, uno de los puntos funciona en el Coliseo Santa Rosita, donde desde tempranas horas de la mañana se observó movimiento de ciudadanos que acuden para cumplir con este trámite.

De acuerdo con datos oficiales, hasta la fecha se registraron 199.037 personas en el padrón electoral a nivel nacional. En el departamento de Santa Cruz se contabilizan 60.712 empadronados, de los cuales 18.460 corresponden a nuevos registros y más de 42.000 a cambios de domicilio.

El empadronamiento está dirigido a las personas que cumplan 18 años hasta el día de la elección, a quienes deban actualizar sus datos y a ciudadanos extranjeros habilitados para votar. Las autoridades recordaron que no realizar este trámite impedirá ejercer el derecho al voto y conlleva sanciones.

“Me tengo que registrar porque va a ser mi primera vez, cumplo 18 años el 23 de enero”, señaló una de las ciudadanas. “Ayer recién me di cuenta por las noticias y por eso vine hoy”, añadió.

Las autoridades electorales reiteraron el llamado a la población a aprovechar esta última jornada de empadronamiento para garantizar su participación en las elecciones subnacionales de 2026.

