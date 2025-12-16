Tensión en Cochabamba: ¿Rige el pasaje estudiantil durante las vacaciones? Alcaldía y transportistas se pronuncian

Con la finalización de las clases escolares y universitarias, se ha desatado una fuerte polémica en Cochabamba respecto a si los estudiantes deben seguir beneficiándose de la tarifa diferenciada del transporte público durante el periodo vacacional.

Las tarifas establecidas son de 50 centavos para escolares, y 1 boliviano para estudiantes de secundaria y universitarios.

La polémica se vuelve viral

El debate escaló a nivel público luego de que se hiciera viral un video que muestra el enfrentamiento entre un padre de familia y un dirigente de la línea 122C.

Padre de familia (Ciudadanía): Sostiene que las tarifas estudiantiles rigen todo el año , sin importar si están pasando clases o no.

Dirigente (Transporte): Alega que la ordenanza municipal no especifica que el beneficio sea para todo el año, sino que está ligado al tiempo de escolaridad.

Posición de la Alcaldía: receso, no fin del beneficio

La Dirección de Movilidad Urbana del municipio, a cargo de Hever Rojas, ha sido enfática al afirmar que la normativa que regula las tarifas está en plena vigencia y se aplica durante todo el año, incluyendo las vacaciones.

Rojas argumentó que los estudiantes se encuentran en un simple "receso" y que la obligación de cobrar la tarifa máxima de 1 boliviano se mantiene.

Además, la Alcaldía anunció sanciones para el conductor y la línea 122C, con una multa económica de 100 bolivianos para el chofer que se negó a aplicar la tarifa.

Posición de los transportistas: solo durante el calendario escolar

La dirigencia del transporte federado y libre de Cochabamba rechaza categóricamente la interpretación municipal.

José Orellana, dirigente del transporte federado, señaló que la ley y el decreto municipal establecen que el pasaje diferenciado rige "en tanto y cuanto dure el calendario escolar".

El sector del transporte libre coincidió en que el problema es la falta de claridad en la norma, la cual "no dice, no indica las fechas, de qué fecha o de dónde a dónde" aplica el cobro.

Ambos sectores solicitaron que el Comité de Transportes se reúna urgentemente para revisar y ajustar la normativa y así "evitarnos futuros conflictos".

