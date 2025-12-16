Comité Pro Santa Cruz exige transparencia sobre destino de la coca del Chapare

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó su preocupación por el aumento de cultivo de coca en la región del Chapare, durante la presentación de un informe sobre la situación del narcotráfico en Bolivia.

Cochamanidis señaló que, mientras que la coca producida en los Yungas tiene un destino verificable y regulado, en el Chapare “absolutamente nadie sabe a dónde se va”, lo que, según él, indica que gran parte de esta producción estaría destinada al narcotráfico.

“Basta salir a las calles y ver los lugares donde se vende coca aquí en la ciudad. En todos los lugares dice ‘se vende coca yungueña’. En ninguna dice ‘se vende coca del Chapare’. Entonces, ese destino de la coca del Chapare es el que se tiene que saber con certeza, y esa certeza solamente la puede dar de manera oficial”, afirmó Cochamanidis, quien acusó al gobierno del Movimiento al Socialismo de no haber esclarecido esta situación.

El dirigente cívico también hizo referencia al incremento de los cultivos permitidos por la ley.

“Tenemos una ley con 22.000 hectáreas permitidas, pero se ha llevado a cabo un incremento de 34.000 hectáreas. Esto genera preocupaciones sobre el uso que se le da a la coca y el incremento de la delincuencia y el narcotráfico en el país”, explicó.

Instó al Gobierno a transparentar de manera oficial el destino de la coca del Chapare y a aplicar la normativa existente para controlar los cultivos ilegales.

