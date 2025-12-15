Familia del policía involucrado en Cotapachi intensifica recolección de firmas y pide justicia

La familia del subteniente Castellón, acusado por las muertes registradas durante los conflictos en Cotapachi, continúa con la recolección de firmas de apoyo en distintos puntos del país. Según sus allegados, solo en uno de los cuadernos ya se superaron las 2.000 firmas.

En total, son más de 11 libros habilitados para la recolección de adhesiones en respaldo al efectivo policial, quien —según la familia— disparó su arma de fuego en legítima defensa durante los enfrentamientos.

“En el libro que tengo acá ya hay más de 2.000 firmas. En los otros todavía no hemos contabilizado, pero son 12 libros solo en Cochabamba. Además, se están recolectando firmas en La Paz, Santa Cruz, Tarija y Oruro”, señaló la hermana del subteniente procesado.

La familiar invitó a la población a sumarse a la iniciativa y reiteró su pedido de justicia.

“Estoy en la plaza principal de Cochabamba recolectando firmas. Pedimos apoyo para que se investigue y se haga justicia. Por favor, que también se investigue a los alcaldes de Colcapirhua y de Quillacollo, esto no puede quedar así”, manifestó.

Asimismo, exigió que la investigación sea imparcial y no recaiga únicamente sobre el policía involucrado.

“Ya hay un tercer fallecido que, incluso, habría muerto a manos de comunarios. No puede ser que toda la responsabilidad recaiga sobre una sola persona. Hay más implicados y deben ser investigados y detenidos”, afirmó.

La audiencia de medidas cautelares del subteniente Castellón está prevista para este miércoles y se desarrollará de manera virtual, mientras el caso continúa generando debate y reacciones en la opinión pública.

