Caso Cotapachi: alcaldes de Quillacollo y Colcapirhua deberán declarar ante la Felcc

Tras los conflictos registrados en Cotapachi, que dejaron un saldo fatal de tres personas, se conoció que los alcaldes de Quillacollo y Colcapirhua fueron citados a declarar en el marco de las investigaciones en curso.

Ambas autoridades deberán presentarse este martes por la tarde en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), por requerimiento del Ministerio Público, dentro del proceso investigativo por la muerte de un arquitecto.

El director departamental de la Felcc en Cochabamba, coronel Vanderley Flores, aclaró que la citación no implica una investigación directa en contra de los alcaldes.

“No existe una investigación como tal directamente contra los alcaldes. Sin embargo, han sido citados a declarar dentro del proceso investigativo. Conforme al requerimiento fiscal, hoy prestarán su declaración informativa tanto el alcalde de Quillacollo como el de Colcapirhua”, explicó la autoridad policial.

Flores precisó que, por el momento, ambas autoridades fueron convocadas únicamente en calidad de declarantes, y que el proceso continuará avanzando conforme se desarrollen las investigaciones.

“Se ha citado a las dos personas que, en primera instancia, son las máximas autoridades municipales. Conforme avance la investigación, se emitirán nuevos requerimientos fiscales y se informará oportunamente”, agregó.

Las investigaciones continúan para esclarecer las responsabilidades en los hechos violentos ocurridos en Cotapachi.

