¡Insólito! Robó el auto de su pareja mientras ella dormía y lo atraparon en un motel con otra mujer

Lo que comenzó como un robo agravado durante la madrugada del domingo terminó en una escena digna de una comedia de enredos, aunque con consecuencias legales graves. Giuliano Diosnel Riveros Cabrera, de 36 años, fue detenido por la Policía Nacional paraguaya tras una serie de eventos que incluyeron el robo del vehículo de su pareja, una huida y un sorpresivo hallazgo en un establecimiento de citas.

El robo: sigilo y fuerza

El incidente se inició alrededor de la 01:30 de la madrugada en la ciudad de San Antonio. Según el informe policial, Riveros Cabrera forzó un ventanal de vidrio (blindex) de la casa de su novia mientras ella descansaba. Tras ingresar por la parte trasera, sustrajo las llaves de un Hyundai Grand i10 color bordó y huyó con el motorizado.

La víctima, al percatarse de ruidos extraños y notar la ausencia de su vehículo, acudió a la comisaría local a las 03:30 para formalizar la denuncia por hurto agravado, señalando a su pareja como el principal sospechoso debido a conflictos previos relacionados con la ruptura de la relación.

La captura en la habitación N° 7

La búsqueda del automóvil dio resultados el lunes por la tarde en la zona de Villa Elisa. Una patrulla policial divisó el vehículo circulando sin placas, pero el conductor, al notar la presencia de los agentes, realizó una maniobra evasiva y se refugió en un conocido motel de la zona de "Cuatro Mojones".

Los agentes, con autorización de la administración del local, procedieron a verificar las instalaciones. El comisario Luis Méndez, de la Comisaría 11ª de Arroyo Seco, detalló el momento del arresto:

"Ingresamos a la habitación número 7 y encontramos al sospechoso acompañado de una joven de 22 años, consumiendo bebidas alcohólicas. El vehículo estaba estacionado afuera, ya sin las chapas (patentes), las cuales fueron halladas ocultas dentro del habitáculo".

Coartada fallida

Al ser interceptado, Riveros Cabrera intentó justificar la posesión del automóvil alegando que "un amigo se lo había prestado para pasear". Sin embargo, la evidencia de los daños en la vivienda de la víctima y la denuncia previa desmoronaron su versión.

Mientras que la mujer que lo acompañaba fue puesta en libertad al no contar con antecedentes ni participación en el robo, el hombre quedó bajo custodia policial a disposición de la Fiscalía. El vehículo fue recuperado y devuelto a su propietaria, mientras la investigación continúa bajo la carátula de hurto agravado y violencia patrimonial.

Con información de C9N, NPY y El Extra.

