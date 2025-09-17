TEMAS DE HOY:
Robo en una peluquería actos obscenos Chofer torturado

27ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

(VIDEO): Así delincuentes ingresaron a robar a una peluquería en La Paz, se llevaron más de Bs 25.000

En las imágenes se observa como uno de los delincuentes se aproxima a la caja donde se guardaba el dinero, y procede a sustraerlo todo. Pasaron mas de dos horas dentro de la peluquería.

Jhovana Cahuasa

17/09/2025 8:23

Escuchar esta nota

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del robo que se suscitó al interior de una peluquería, ubicada a media cuadra de la plaza Villarruel, en la zona Miraflores de la ciudad de La Paz.

En las imágenes se observa como uno de los delincuentes se aproxima a la caja donde se guardaba el dinero, y procede a sustraerlo todo.

Mientras que el otro delincuente, lo colabora prendiendo la luz de su celular para poder visualizar todo lo que se iban a robar del negocio.

La dueña de la peluquería realizó la denuncia correspondiente ante la Policía, para que se busque a ambos sujetos que sustrajeron en el negocio. Los delincuentes se habrían tomado todo el tiempo, para poder cortar los candados, rompieron los vidrios, y finalmente ingresaron al local.

La propietaria del negocio afirmó que sus cámaras instaladas en el lugar fueron destrozadas, solo una de ellas logró salvarse.

“Destrozaron las puertas, se llevaron el televisor, aparatos, productos, secadoras, planchas, llevaron todo lo que quisieron porque tuvieron bastante tiempo”, afirmó la dueña de la peluquería.

Entre los productos sustraídos, aparatos tecnológicos y el televisor, los delincuentes se llevaron más de 25.000 bolivianos. Piden a las autoridades agilizar las investigaciones para dar con los delincuentes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD