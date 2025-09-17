(VIDEO): Así delincuentes ingresaron a robar a una peluquería en La Paz, se llevaron más de Bs 25.000

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del robo que se suscitó al interior de una peluquería, ubicada a media cuadra de la plaza Villarruel, en la zona Miraflores de la ciudad de La Paz.

En las imágenes se observa como uno de los delincuentes se aproxima a la caja donde se guardaba el dinero, y procede a sustraerlo todo.

Mientras que el otro delincuente, lo colabora prendiendo la luz de su celular para poder visualizar todo lo que se iban a robar del negocio.

La dueña de la peluquería realizó la denuncia correspondiente ante la Policía, para que se busque a ambos sujetos que sustrajeron en el negocio. Los delincuentes se habrían tomado todo el tiempo, para poder cortar los candados, rompieron los vidrios, y finalmente ingresaron al local.

La propietaria del negocio afirmó que sus cámaras instaladas en el lugar fueron destrozadas, solo una de ellas logró salvarse.

“Destrozaron las puertas, se llevaron el televisor, aparatos, productos, secadoras, planchas, llevaron todo lo que quisieron porque tuvieron bastante tiempo”, afirmó la dueña de la peluquería.

Entre los productos sustraídos, aparatos tecnológicos y el televisor, los delincuentes se llevaron más de 25.000 bolivianos. Piden a las autoridades agilizar las investigaciones para dar con los delincuentes.

