Arrestan a tres personas con arma de fuego dentro de un vehículo en Santa Cruz

En un control de rutina realizado por la zona de Equipetrol, tres personas fueron detenidas por portar un arma de fuego con municiones, informaron fuentes policiales.

Entre los aprehendidos se encuentran dos ciudadanos bolivianos y un extranjero, así como una mujer. Todos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecen bajo custodia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades correspondientes brinden detalles y un informe oficial sobre el caso.

